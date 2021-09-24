Evlat acısına dayanamayan baba 1 gün sonra oğluna kavuştu

Korona virüs teşhisi konan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu (58), entübe olmasının ardından tedavi altına alındığı hastanede 21 Eylül Salı günü hayatını kaybetti. Önceki gün baba ocağı Tavas'ın Hırka Mahallesinde toprağa verilen hayatını kaybettiği, kalp rahatsızlığı bulunan 83 yaşındaki babası Yaşar Tataroğlu'ndan gizlendi.

Oğlunun öldüğünü gizlemeye çalıştırlar

Tüm çabalara rağmen oğlunun öldüğünü mahallede okunan saladan öğrenen baba Yaşar Tataroğlu, büyük üzüntü yaşadı. Ailesiyle birlikte korona virüse yakalanıp iyileşen baba Yaşar Tataroğlu, rahatsızlığından dolayı oğlunun cenazesine de katılmadı. Akşam saatlerinde aniden fenalaşan acılı baba, geçirdiği kalp krizi sonucu oğlundan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Evlat acısına dayanamayarak hayatını kaybeden Yaşar Tataroğlu, Tavas'ın Hırka Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından oğlunu oğlu Osman Tataroğlu'nun yanına defnedildi.

Tataroğlu'nun cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile ailenin yakınları katıldı. Başkan Zolan, cenazenin toprağa verilmesinin ardından Tataroğlu ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Yaşar Tataroğlu'dan çocukluklarından bu yana hiç ayrılmayan arkadaşı Mustafa Üzerek, cenazede büyük üzüntü yaşadı. Babalarından gelen dostluğu sürdürdüklerini kaydeden Üzerek, “Kardeş gibiydik, sadece yediğimiz ayrı giderdi. Büyük bir sevgimiz vardı. O yüzden çok içim yandı. Hükmü büyük yerden geldi, elimizden gelen bir şey yok” dedi.

Her iki cenazede de Tataroğlu ailesini yalnız bırakmayan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ise “Osman Tataroğlu ağabeyimiz bizim 15 yıldan bu yana hem partide hem de ailecek sevdiğimiz ve Denizli'nin de çok sevdiği bir kişiydi. Rabbim mekanını cennet etsin. Canla başla çalışan bir dava adamıydı. Memleket için çalışıp çabalayan sevdalı birisiydi. O'nu yetiştiren Yaşar Amca da, onun ölümüne 1 gün dayanabildi. Osman ağabeyimizin vefatından 1 gün sonra da kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Yan yana mezarlarda buluşarak komşu oldular. Biz onlardan razı idik, Rabbim de onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

İbrahim Yenipazarlı - Eren Elyesa Polat

