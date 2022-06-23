Evlat direnişi bin 25'inci gününde kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 25. gününde. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine katılan Aydan Arslan, kızını HDP'den istediğini söyleyerek dönmesi çağrısında bulundu. Anne Arslan, “3 yıldır burada mücadeleme devam ediyorum, ne yazık ki HDP bizi görmemezlikten geliyor. Ama biz sonuna kadar buradayız yılmayacağız, biz evlatlarımızı istiyoruz. Aysun, yavrum beni görüyor veya duyuyorsan geri dön. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Onlar seni kandırıyorlar, teslim ol yavrum” dedi.

Murat Başal