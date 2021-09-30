Evlat hasreti çeken anne Elhaman: 'HDP katil, hırsız ve evlatları çalan parti'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 759. gününde de sürüyor. 2017 yılının mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Elhaman, çocuğunu istediğini kaydetti. "Oğlum Bayram için buradayım, 4 yıldır evladımı benden almışlar, bu HDP katil, hırsız ve evlatları çalan parti.

HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Biz evlatlarımızı isterken neden suçlu duruma düşüyoruz, bizim evlatlarımızı getirsinler ben evladımı istiyorum.

Dağda tek çocuk kalana kadar mücadele edeceğiz ve evladımızı alacağız inşallah. HDP'nin bir kapısı Kandil'e diğer kapısı ise meclise açılıyor. Biz onlardan sadece evlatlarımızı istiyoruz, oğlum beni duyuyor ve görüyorsan kaç gel. Burada güçlü devletimiz var devletimize, kolluk kuvvetimize sığın, hiçbir gün sana ceza yok, ben burada mücadele ediyorum ve seni burada bekliyorum lütfen beni duyuyorsan gel” dedi.

Murat Başal



