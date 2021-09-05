Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 734. gününde de sürüyor.

Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, kızı Gülcan Biçer için eyleme devam ettiğini ve 'teslim ol' çağrısı yaparak evladını beklediğini söyledi.

Biçer, “3. yılımıza girdik, Diyarbakır HDP il binası önünde evlatlarımızı almadan ayrılmıyoruz. Dağdan en son çocuk inene kadar buradan ayrılmıyoruz. PKK'nın elinde dağda bulunan bütün çocuklara sesleniyorum, gelin çocuklar anne ve babalarınız il binası önünde sizi bekliyor. Gelin o yol sizin yolunuz değil. Kendi ülkenizde devletinize bağlılığınızı tekrar gösterin, güvenlik güçlerinize teslim olun. Sizi orada korkutuyorlar gelirseniz devlet size işkence ve ceza uygulayacak diye, öyle bir şey yok. Çadırdan gelen 32 evlat anne ve babasının yanında” dedi.

Murat Başal



İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki anne ve babalar çocuklarını HDP'den istiyor

İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki aileler HDP il binasına dev Türk bayrağı asıp evlatlarını istedi