Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları artıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 861. gününde de devam ediyor.

252'nci aile olan Sinan Yüksekova, kardeşi Kazım Yüksekova'nın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2008 yılında 19 yaşındayken bir arkadaşıyla birlikte HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia ederek, evlat nöbetine dahil oldu.

Kardeşine 'teslim ol' çağrısında bulunan ağabey Sinan Yüksekova, kardeşi gelene kadar eylemden vazgeçmeyeceğini vurguladı. Yüksekova, "Hakkari Yüksekova'dan geliyorum, kardeşim 2008'de 19 yaşındayken arkadaşıyla HDP'ye gidip kandırıldı ve dağa gönderildi. Ben buraya kardeşimi HDP'den istemeye geldim. Kardeşim sesimi duyabiliyorsan, anne ve babamızı geçen sene kaybettik. Onun üzüntüsüyle, kardeşimi görmek için neler yaşadıklarını bir ben biliyorum ve ikisi de evladını göremeden vefat etti. Hiç olmazsa daha fazla geç olmadan gelip teslim olsun ve bizimle yaşasın" dedi.

Murat Başal

