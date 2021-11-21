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Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye 'helalleşme' tepkisi

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye 'helalleşme' tepkisi
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye 'helalleşme' tepkisi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 811’inci gününe girdi. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, CHP’nin “helalleşme” açıklamasına tepki gösterdi.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’ye 'helalleşme' tepkisi - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 811'inci gününde de sürüyor.

6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın, evladını CHP'nin dostu dediği HDP'den isteyerek, CHP'nin “helalleşme” adımına tepki gösterdi.

“Hakkımızı helal etmiyoruz”

Sonuna kadar buradan kalkmayacağını hatırlatan Süleyman Aydın, evladının yolunu burada sonuna kadar gözleyeceğini ifade etti. Evladının daha 15 yaşında olduğunu belirten Aydın, “15 yaşındaki çocuğun iradesi yoktur. Benim evladımı CHP'nin dostları götürdü. Ama CHP, bir gün bile bize sahip çıkmadı. Konu HDP olduğunda susuyorlar. Biraz ellerini vicdanlarına koysunlar. Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada diyor ki, ‘helalleşmeye çıkacağım.' Ben bir baba olarak, biz anne, babalar olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Çünkü bizim çocuklarımızı, CHP'nin dostları götürdü. O yüzden hakkımızı hem HDP'ye hem de CHP'ye haram ediyoruz. Hakkımız bunlara haram olsun. Biz, sonuna kadar burada mücadelemize devam edeceğiz. Devletimiz, çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. İnşallah çocuklarımız için bir sonuç alırız. Çocuklarımız da sesimizi duyuyorsa oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol” dedi.

Rıdvan Kılıç
 

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