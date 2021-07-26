İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı

Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 695’inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, ailelerden anne Güzide Demir oğluna çağrıda bulunarak, “2 yıldır peşindeyim oğlum gel ölmeden seni bir kez göreyim” dedi.

Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı - Tıkla İzle

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 695'inci gününe girdi.

Ailelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'in 16 yaşındayken HDP tarafından 4 yıl önce zorla dağa kaçırıldığını, 2 yıldır nöbette olduğunu ve bayramı oğlunun olmayışından kaynaklı üzüntülü geçtiğini söyledi.

“Ben çok hastayım gel eve neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol oğlum”

Oğlunu ölmeden son kez görmek istediğini belirten anne Demir, “2 yıldır buradayız. Oğlumdan her hangi haber alamıyorum. Bu üzüntü ve kederde bayram geldi geçti çok üzüldüm oğlumun olmayışından kaynaklı olarak. 12 bayram oldu, ben çocuğumu göremiyorum. Oğlum Aziz sen neredeysen gel senin yüzünden ölü gibiyim. Ben çok hastayım gel eve neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol oğlum. Bak oğlum 2 yıldır senin peşinden geziyorum. Ama senden bir haber alamıyorum. Ben ölmeden gel seni bir kez göreyim. Gel güvenlik güçlerine teslim ol” dedi.

Sedat Irmak
 

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor
İLGİLİ HABER
Muştaki evlat nöbetinde ilk anne-oğul kavuşması gerçekleşti Muş’taki evlat nöbetinde ilk anne-oğul kavuşması gerçekleşti
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki baba, oğluna teslim ol çağrısında bulundu Evlat nöbetindeki baba, oğluna teslim ol çağrısında bulundu
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu Evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı
İLGİLİ HABER
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor, gelen çocuklarla umut büyüyor Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor, gelen çocuklarla umut büyüyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki aileler, evlatlarını PKKdan almakta kararlı Evlat nöbetindeki aileler, evlatlarını PKK’dan almakta kararlı
İLGİLİ HABER
HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı Evlat nöbetindeki anneden kızına 'teslim ol' çağrısı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.