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Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor

Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor
Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında kaldıkları otelde devam etti.

Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı illerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi, ailelerin kararlılığıyla devam ediyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü.

 

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetine katılan anne Fadime Aksu, çocuğuna kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Aksu, "Çocuğumu nasıl götürdülerse öyle getirsinler, yeter 6 sene bitti, hiçbir haber alamadık, sesini duyamadık. Nereye kadar böyle devam edecek. HDP'ye sesleniyorum, çocuğumu nereye götürdüyseniz getirin. Oğlum polisimize inan, devletimize güven, onlar sizin kafanızı karıştırıyorlar. Bir olup gelin, yavrum yeter ben rahatsızım dön gel" dedi.

Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç

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