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Evlilik son 3 yılda 77 bin 396 basın haberine konu oldu

Evlilik son 3 yılda 77 bin 396 basın haberine konu oldu
Evlilik son 3 yılda 77 bin 396 basın haberine konu oldu

Evlilik ile alakalı son 3 yılda 77 bin 396 basın haberi çıkarken, sadece 2019 yılında 19 bin 923 basın haberinde yer aldığı görüldü. Medyanın da gündeminde yer alan evlilik haberine istinaden, Türkiye’deki kaba evlenme hızı da 7,1 olarak kayıtlara geçti.

Medya takibi kurumu Ajans Press, evlilik hakkında çıkan basın haberlerini derledi. Ajans Press ve PRNet'in son 3 yıllık basın haberlerinden elde ettiği bilgilere göre evlilik ile alakalı 77 bin 396 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu rakam sadece 2019 yılında 19 bin 923 iken, Türkiye'de yapılan evliliklerin medyanın da gündeminde olduğu görüntülendi. Haber başlıkları incelendiğinde ise gençlerin evlilik yolunda attığı adımların ön planda olduğu kaydedildi. 

Ajans Press'in, EUROSTAT'ın 2017 yılında açıkladığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre de Türkiye'deki kaba evlenme hızı oranı 7,1 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle Türkiye'nin evlenme oranında listenin ilk sıralarında yerleştiği görülürken, listenin başına 7,9 kaba evlenme hızı ile Arnavutluk'un yerleştiği saptandı. Buna karşın en düşük evlenme oranı Slovenya'da görüldü. Slovenya, 3,1 kaba evlenme hızı ile listenin en sonunda yer aldı. İtalya'da ve Lüksemburg'da bu oran 3,2 olur iken Slovenya'ya yakından eşlik ettikleri görüldü.  

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