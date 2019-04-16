Evren Yurttaş'tan, izole trafo ile GNDSeries bilgilendirmesi

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, izole trafo ile GNDSeries hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yurttaş, “Nötr-toprak voltajının özellikle Banka ATM'leri, laboratuvar cihazları, yazarkasalar vb hassas elektronik sistemlerde önemi büyüktür. 1V seviyelerinde istenen ve 0,2V'dan fazla dalgalanmaması gereken nötr-toprak voltajının bu seviyelerde yakalanması neredeyse imkan-sızdır. Bunun birkaç sebebi vardır ve temel kaynağı elbette topraklamadır.

Topraklama, geniş açılımıyla koruma topraklaması, işletme topraklaması ve fonksiyonel top-raklama olarak ayrılan, sistemlerin metal gövdelerinde oluşabilecek kaçakların, statik yüklerin veya yıldırım gibi dış etkilerin vereceği zararlardan, en önemlisi can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bakır levhalarla toprakla buluşturan işleme verilen genel bir tanımlama olarak kabul edilebilir” dedi.

“Topraklama çeşitleri genel olarak TT, TN ve IT olarak ayrılır” diyen Yurttaş şunları kaydetti: “ TT ve TN sistemlerde koruma noktası ve işletme topraklaması topraklama noktasında birbiri ile ilişkilendirilirken, IT sistemlerde şebeke topraklama noktası toprak ile ya izole ya da bir empedans üzerinden topraklanarak tam olarak birbiri ile izole durumdadır.

Nötr-toprak voltajı TT ve TN sistemlerde 1V değerinin üzerinde olduğu durumlarda sorun yaşayan cihaza özel olarak dışardan izole trafo üzerinden beslenerek belirli bir düşü sağlana-bilmektedir. Örneğin nötr-toprak voltajının 4V olduğu bir laboratuvar cihazında veya Banka ATM'sinde izole trafo ile bu değer 2V seviyelerine kadar düşürülebilmektedir. Tabi sorun topraklama kaynaklıysa.

Nötr-toprak voltajının 1V seviyesinin üzerinde olduğu durumlarda sebeplerden sadece bir tanesi topraklama direncinin yüksek olması ve bu yüzden değerin yükselmesidir. İzole trafo bu durumlarda belirli bir çözüm sunabilmekteyken, sorun nötr kaynaklı olduğunda fayda sağlayamamaktadır.

Sorunun topraklama kaynaklı ya da nötr kaynaklı olması fark etmeden GNDSeries ile istenilen seviyede nötr-toprak voltajı elde etme şansı mevcuttur. Yük dengesizliğinin en büyük sebeplerden olduğu nötr kaynaklı sorunlar başta olmak üzere, nötr-toprak voltajı kaç volt olursa olsun istediğiniz oranda bu voltajı GNDSeries ile ayarlayabilmektesiniz. Ayrıca 0,2V seviyesinden daha fazla dalgalanmanın da etkilerinden gözle görülür ve ölçülebilir şekilde kurtulduğunuzu gözlemleyebilirsiniz.

Kullanımı gün geçtikçe artmaktadır

Topraklamanın hiç olmadığı veya zayıfladığı sistemlerde metal gövde de oluşabilecek voltajın hayati risk oluşturmasını da GNDSeries ile engelleyebilir, topraklama kaynaklı ses ve görüntü sistemlerinde oluşan parazitleri de yok edebilirsiniz. İçerisinde yere alan tek fazlı yeni nesil parafudr ile de cihazlarınızı yıldırım ve trafo patlaması dahil koruma altına alabilirsiniz.

Tüm bu bilgiler ışığında izole trafo ile GNDSeries kıyaslandığı zaman, GNDSeries nötr-toprak stabilizatörlerini tercih etmeniz mantıklı olacaktır. TUBİTAK başta olmak üzere birçok laboratuvar, ATM ve yazarkasa koruma tercihlerinde kullanılan GNDSeries tıp elektroniğinde lazer cihazlar başta olmak üzere medikal görüntüleme cihazları, ses sistemleri, kamera moni-törleri vb. ürünlerde de kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.”