EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde ‘Stawre' kırsalında Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin 2020-1 özel birlik operasyonu yapıldı. Operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettiği tespit edilen ve daha önceden yardım ve yataklıktan suç kaydı bulunan E.S. ve Ö.S. isimli şahısların çadırlarında yapılan aramada 5 adet cep telefonu, 1 adet lehim makinesi, 1 adet kumanda, 4 adet elektrik devre motoru, 13 adet devre kartı ve çok miktarda elektronik malzeme ile el yapımı patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi. Olayla ilgili E.S. ve Ö.S. isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.