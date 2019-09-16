EYT Çıkar MI| EYT Son Dakika Gelişme 2019 Bugün Haberleri İşte son gelişmeler ve detaylar

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Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: “Ülkemizde iş imkanları 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil”

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasında pek çok mağdur olduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, “40'lı yaşlarda emeklilik çok erken olabilir. Ancak ülkemizin iş imkanları da 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil” dedi.

Her gün pek çok kez emeklilikte yaşa takılanların mağduriyet yaşadığına dair şikâyetler aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, “Günümüzde firmaların tamamına yakını belli bir yaştan sonra personelini özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırmıyor. Bir kafede garsonluk veya tezgâhtar, inşaat, şoför gibi mesleklere 35 yaşından sonra cv bile kabul edilmiyor. Hiç bir geliri olmayan ve iş bulamayan vatandaş 60 küsur yaşına kadar ne yapacak? Kime el açacak? Kimden yardım isteyecek? EYT'lilerin dile getirdiği en büyük sıkıntıları iş bulamama sorunudur. Bunun yanında çalışanların da pek çoğu günde 8 saat çalışmıyorlar, haftalık tatilleri yok. Doğru düzgün sigortaları bile yapılmıyor. Bu nedenle emeklilikte yaşı uzatmadan önce iş garantisi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi gerekiyordu.

Türkiye'yi Avrupa standartlarına entegre etmeye çalışıyoruz ancak özellikle iş garantisi ve çalışma şartları hususunda alt yapıyı hazırlamadan emeklilik yaşı uzatıldığından dolayı insanlar mağdur ve çaresiz kalıyor. Ülkemizde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasında pek çok mağdur var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce başlattığı umut ışığına herkesin kulak vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 40'lı yaşlarda emeklilik çok erken olabilir. Ancak ülkemizin iş imkanları da 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil. Devlet memurları ve bazı kurumsal firmalarda çalışanlar hariç, kimsenin 60 küsur yaşına kadar çalışmaya dair iş güvencesi yoktur. Ülkemizde ki küçük veya büyük şirketlerin, firmaların yarısından fazlası işçilerini 40 yaşından sonra tazminatsız atmak için bahane arıyor.” diye konuştu.