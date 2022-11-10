F-16'ların modernizasyonunda kullanılacak yerli ve milli AESA radarı tanıtıldı

Türkiye'nin savunma sanayii alanında elinde olan donanımlarını yerlileştirecek ve millileştirecek Özgür Projesi, halihazırda var olan F-16'ların modernizasyonunda önemli rol oynayacak. Proje çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen ‘Aktif Faz Dizinli Radar' yani AESA olarak bilinen radar sistemi ile kullanılan radar sistemlerinin kabiliyetleri önemli ölçüde artacak. Proje çerçevesinde üretilen radar, sadece F-16 modernizasyonunda değil, aynı zamanda İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) da kullanılacak. Radarın ilk uygulaması ise AKINCI İHA'da gerçekleştirilecek.

ASELSAN'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte görücüye çıkan AESA radarının tanıtımı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir, proje çerçevesinde havacılık sektörünün ve savunma sanayiinin bütün firmalarıyla beraber hareket ettiklerini belirterek, “Gözümüz yükseklerde diyoruz. İstiklal ve istikbal mücadelesinden bahsediyoruz. Malumunuz bugün Ulu Önder Atatürk'ün vefat yıldönümü. Atatürk'ün de işaret ettiği gibi ‘İstikbal göklerdedir' sözünü istiklal ve istikbal mücadelesinde göklerde hakimiyet önemlidir diyoruz. F-16 modernizasyonu, özgürleştirme projemizin ilk adımları olan ‘Özgür Projemiz' ve onun çıktıları; bunun anlamı gayet geniş. Son derece modern bir radar. Şu anda dünyada en ileri ölçülerde uygulanan radarlara muadil bir radar projesi” ifadelerini kullandı.

“Burada kazandığımız kabiliyeti, bir adım daha ötesini milli muharip uçak projemizde kullanacağız”

Proje çerçevesinde modernizasyonu gerçekleştirilecek uçaklara Türk sistemlerinin entegre edilebileceğini aktaran Demir, “Üzerine koyduğumuz kokpitteki aksamların tamamen dijitalleştirilmesi ve bir dizi ürünün millileştirilerek artık tamamen Türk sistemlerinin üzerine entegre edilebileceği, milli silahlarımızın kullanılabileceği bir uçaktan bahsediyoruz. Aslında bu aşamada yapılan çalışmalar, milli muharip uçak yolculuğumuzun temel taşlarını da teşkil ediyor. Biz bu yolculukta sıfırdan başlamadık, bütün bu projeler ve yapılan çalışmalar oraya giden yolda atılan adımlardır. Burada kazandığımız her türlü kabiliyeti, bir adım daha ötesini inşallah milli muharip uçak projemizde kullanıyor olacağız” diye konuştu.

“İlk modellerinden başlamak üzere bu uygulama şu an hayata geçiriliyor olacak”

Uygulamaya hemen başlanacağını dile getiren Demir, konuşmasına şöyle devam etti:

“F-16'larımızın çeşitli modelleri var; ilk modellerinden başlamak üzere bu uygulama şu an hayata geçiriliyor olacak. Adım adım F-16'larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecekler. Önümüzde kat edeceğimiz önemli mesafeler var. Şu anda gördüklerimiz, başarılanlar ileride çok daha iyisini başarabileceğimizin işareti. Burada gördüklerimiz bizim için başarı umutlarını daha da arttırıyor. Türkiye'nin havacılık sanayiinde hem insanlı hem insansız sistemlerde çok daha iyi işler çıkartacağını gösteriyor.”

“AKINCI'mıza AESA radarını çok kısa bir süre içerisinde takacağız”

Radarın takılacağı donanımlar hakkında bilgi veren Demir, “Bugün gördüğümüz AESA radar dediğimiz radarımızın da ilk uygulamasını insansız sistemlerde yani AKINCI'mıza AESA radarını çok kısa bir süre içerisinde takacağız. Daha sonra da F-16'larımızda, daha sonra diğer modellerde ve sonrasında milli muharip uçağımızda da bu tür radarı ve ilgili elektronik sistemleri görüyor olacağız. Bu önemli bir kabiliyet artışı anlamına geliyor. Türkiye'nin hava gücünü hava-yer ve hava-hava mücadelelerindeki etkinliğini çok daha arttıracak sistemlerle devirde olacağız inşallah. Daha önümüzde almamız gereken çok mesafeler olduğunu görüyorum. Ama şu ana kadar yaptıklarımız bu mesafelerin çok daha hızlı ve başarılı şekilde alınacağını bize gösteriyor” dedi.

Doğukan Gürel - Mert Cerrahoğlu

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