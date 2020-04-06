İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fabrikadaki yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Fabrikadaki yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Fabrikadaki yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Adana'da pamuk yağı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imal edilen fabrikanın bahçesinde bulunan deponun girişindeki pamuk sapı balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan alanın yakınındaki pamuk sapı balyaları iş makineleriyle uzaklaştırıldı. Alevlere arazözlerle de müdahalede bulunuldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.

Aynı fabrikada 13 Şubat günü de yangın çıkmış, 4 gün boyunca söndürülememişti.

Fatih Keçe
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.