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Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı

Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı
Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı

Kocaeli’nin İzmit ve Kartepe ilçeleri arasında bulunan bir dereden akan su, bilinmeyen bir sebeple siyaha büründü. Dereden akan siyah renkli suyu gören vatandaşlar, cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı - Tıkla İzle

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi ve İzmit ilçesi arasında geçen ve Köseköy Kanalı olarak bilinen dereden akan su bilinmeyen bir sebeple siyaha bürüdü.

Brisa fabrikasının hemen yanı başında bulunan derenin halini gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar, siyaha bürünen dereyi cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde derenin farklı bir dere ile birleştiği noktada dereden akan koyu renkli suyun diğer dereye karıştığı görülüyor.

Murat Kanber - Huriye Ferah Vanlı
 

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