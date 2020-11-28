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Fahrettin Altun: 'Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız'

Fahrettin Altun: 'Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız'
Fahrettin Altun: 'Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, korona virüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye’yi daha ileri bir noktaya taşımakta kararlı olduklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız. Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir. Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız.”

Derya Yetim
 

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