Faiz indirimi altına olan talebi artırdı

Önemli yatırım aracı olan altın, Merkez Bankası'nın yılın son ayında yaptığı 200 baz puanlık faiz indirimin ardından kısmi yükselişe geçti. Altın alım-satımında bilinen en büyük merkez olan Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafı faiz indirimin ardından altına olan talebin arttığını belirtirken, 2020 yılının altın yılı olacağını söyledi. Kapalıçarşı'daki kuyumcular artışın 2020 yılında da süreceğini tahmin ediyor. Çeyrek altın 455 TL civarında, yarım altın 910 TL civarında ve Cumhuriyet altını 1852 TL civarında işlem görüyor.

''Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte insanların altına olan talebi arttı''

Konuyu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Türkmen, ''Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte insanların altına olan talebi arttı. Vatandaşlar çeyrek, yarım, Ata altın, gram altın ve külçe altın şeklinde alımlarını sürdürüyorlar. Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından altının fiyatları biraz daha yükseldi. Bununla birlikte global gelişmeler de altın fiyatlarını etkiliyor. 2020 yılına baktığımız zaman altında yükseliş trendinin devam edeceği yönünde bilgiler var. Şu anda çeyrek altın 455 TL civarında, yarım altın 910 TL civarında ve Cumhuriyet altını 1852 TL civarında işlem görüyor.

''2020 yılı altın yılı olacak''

Diğer kuyumcu esnafı Engin Naro, şöyle konuştu: ''Altın fiyatlarında yükseliş olduğunda insanlar altına talep gösteriyor. Ne yazık ki altın düştüğü zaman altına talep düşüyor. Altının yükselişi dünyada da olan bir yükselmedir. Altının onsu yükselişte. Bu durum dünyanın gelininde yaşanan olaydır. Yatırım için her zaman dövize karşıyız ama altın yatırım için her zaman iyidir. Merkez Bankası faizleri düşünce ister istemez altına talep artıyor. 2020 yılı altın yılı olacak. Tüm vatandaşlara altın almalarını tavsiye ediyorum. Türkiye için de altın yılı olacak''.

Adem Gürer - İsmail Coşkun

