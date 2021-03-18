İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesinin ardından dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı. Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2'yi aşan gerilemeye girdi. Güne 7,50 seviyesinde başlayan parite, 7,33'e kadar çekildi. Euro/TL paritesi de faiz kararının açıklanmasının ardından benzer bir seyir sergileyerek, 8,78'e çekildi.

Merkez Bankası, Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar verdi.

İLGİLİ HABER
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.