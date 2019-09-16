Faizsiz Elbirliği Sistemi iş sahibi yapıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen BY Protokol Dergisi Ödül Töreni, Bera Ankara Otel'de gerçekleşti. Farklı sektörlerden yılın “en”lerinin seçildiği ödül töreninde finans kategorisinde Eminevim ödüle layık bulundu.Gerçekleşen törende “İstihdam ve Ülke Ekonomisine Katkı”ödülünü Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kemal Daldal aldı.

“Ekonomiye katkı sağlıyoruz”

BY Protokol Dergisi'nin düzenlediği ve kendi sektöründe en iyileri buluşturan bu anlamlı törende ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Emin Grup Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kemal Daldal, istihdam ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

“İstihdam projesi iş sahibi yapıyor”

Sürekli büyüyen bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Mustafa Kemal Daldal, “Emin Grup olarak istihdama katkı sunmak için başlattığımız 500 Kişilik İstihdam Projesi ile 300'e yakın kişiyi iş sahibi yaptık. Aynı zamanda Genç İstihdam Projesi'ni de başlatarak üniversite öğrencilerine bünyemizde yer açtık. Onları da iş dünyasıyla tanıştırmak ve ilk adımı atmalarını sağlamak için yeni fırsatlar sunduk. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için Elbirliği Sistemi ile aylık 250 milyon TL nakit akış sağlayarak durgunluğunu koruyan piyasaya cansuyu oluyoruz. Her anlamda ülkesinin yanında, milli ve yerli bir finansman modelinin kurucusu olarak artık Türkiye'deki liderliğimizi sürdürmek ve inovatif bir bakış açısıyla kurduğumuz Elbirliği Sistemi'ni global alana taşıyarak, dünyada kabul edilen bir finansal çözüm modeli olmayı hedefliyoruz” dedi.