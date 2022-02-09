İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Falyalı cinayetiyle bağlantılı bir kişi gözaltında

Falyalı cinayetiyle bağlantılı bir kişi gözaltında
Falyalı cinayetiyle bağlantılı bir kişi gözaltında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Halil Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. KKTC polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığı bildirildi. Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

Emir Abdurrahman Bulut
 

İLGİLİ HABER
KKTCde kumarhane işletmecisi Halil Falyalıya evinin önünde silahlı saldırı KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’ya evinin önünde silahlı saldırı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.