İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım
Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 BEŞİKTAŞ

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı

2' Oğuzhan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Caner riske girmedi ve topu kornere gönderdi.

2' Larin'in ceza sahasının sağından yaptığı ortada Batshuayi'nin kafa vuruşunda Viviano topun ağlara gitmesine izin vermedi. Ancak pozisyon için ofsayt bayrağı havada.

 

-----------------

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Balkovec, Salih, Burak, Alpaslan, Jimmy, Emre, Adnan, Borini, Karamoh, Pesic

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEM: Halil Umut Meler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.