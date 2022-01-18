Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 BEŞİKTAŞ

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı

2' Oğuzhan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Caner riske girmedi ve topu kornere gönderdi.

2' Larin'in ceza sahasının sağından yaptığı ortada Batshuayi'nin kafa vuruşunda Viviano topun ağlara gitmesine izin vermedi. Ancak pozisyon için ofsayt bayrağı havada.

-----------------

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Balkovec, Salih, Burak, Alpaslan, Jimmy, Emre, Adnan, Borini, Karamoh, Pesic

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEM: Halil Umut Meler