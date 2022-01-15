Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor' u mağlup etti

MAÇTAN DAKİKALAR

31' Salih Dursun'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Pesic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

40' Ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Boyd'un topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Vivano'da kaldı.

52' Tyler Boyd'un sağdan yaptığı ortada Salih Dursun ters bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı.

73' Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Pesic, müsait pozisyondaki Bistrovic'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Gökhan Akkan topu kornere gönderdi.

75' Bistrovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pesic, arka direkte müsait pozisyondaki Salih Dursun'u gördü. Bu oyuncu topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0

77' Rizespor'un soldan yaptığı atakta rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gören Zukanovic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan Uğur, Emre Mor (Bitsrovic dk. 60), Borini (Alparslan dk. 84 ?), Karamoh (Salibur dk. 75 ?), Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Levent Mercan, Samed Onur, Vato Arveledze

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu (Deniz Hümmet dk. 66), Cemali Sertel (Yusuf Sarı dk. 66), Sabo (Phiri dk. 90+2 ?), Dokovic (Dabo dk. 85 ?), Boyd (Mendes dk. 66), Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Monzango, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Pesic (dk. 31), Salih Dursun (dk. 75) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Zukanovic (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Biglia, Salibur (Karagümrük), Holmen, Sabo (Çaykur Rizespor)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu