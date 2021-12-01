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Fatih Karagümrük, kupada turladı

Fatih Karagümrük, kupada turladı
Fatih Karagümrük, kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fatih Karagümrük, Sarıyer’i konuk etti. Kırmızı-siyahlılar maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec, arka direğe ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Zukanovic net bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 1-0

27. dakikada Barış Memiş bekletmeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı savunmanın arkasına gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mertcan bekletmeden vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Balkovec'in soldan kullandığı kornerde Zukanovic kafayla arka direğe indirdi. Bu noktada bomboş pozisyondaki Baniya istediği vuruşu yapamadı ve topu auta gönderdi.

65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Tunay, kale sahası önündeki Ahmed Musa'yı gördü. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda top önce üst direğe ardından zemine çarpıp oyun alanına döndü. Bu pozisyonda yardımcı hakemin uyarısıyla Hakem Burak Pakkan golü verdi. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Yıldırım, Hasan Erdoğan

Fatih Karagümrük: Utku, Serhat (Alparslan dk. 46), Baniya, Zukanovic, Balkovec, Biglia, (Samed Onur dk. 83 ?), Ahmed Musa, Emre Mor (Levent Mercan dk. 61), Erhun (Adnan Uğur dk. 74), Tunay, Vato (Karamoh dk. 61)

Yedekler: Yavuz Aygün, Luckassen, Salih Dursun, Efe Tatlı, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Sarıyer: Batuhan Ünsal, Berkan Keskin, Burak Albayrak (Talha Yazgan dk. 59), Nuri Terliksiz, Hüsnü Başkurt (Yaşar Acer dk. 74), Adem Koçak (Emirhan Ebrar Akdemir dk. 85 ?), Emirhan Koca (Koray Kılınç dk. 74), Barış Memiş, Mertcan Açıkgöz, Furkan Sağman (Taha Yalçıner dk. 85 ?), Halil İbrahim Öner

Yedekler: Ümitcan Yıldız, Mustafa Akın, Mehmet Ali Deniz, Mehmet Bektaş

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Goller: Zukanovic (dk. 23), Ahmed Musa (dk. 65) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Serhat, Biglia (Fatih Karagümrük)

Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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