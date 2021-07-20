Fatih Terim: 'PSV dikkat etmemiz gereken bir takım'

tTeknik direktör Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kadrodaki oyunculara saygı gereği transfer konusunda açıklama yapmak istemediğini ifade eden Fatih Terim, “Başkanımızın transferlerle ilgili gerekli açıklamaları dün yaptığını düşünüyorum. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz; ama özellikle transferler konusunda çok kısa süre de olsa sizden biraz müsaade rica ediyorum. Çünkü buraya 23 kişi geldik ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. En azından bugün transfer konusunu askıya alırsak çok mutlu olacağım. Burada bulunan tüm oyunculara saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Transferde üç sezonluk bir proje düşünüyoruz"

Terim, kadro yapılanması ve transfer ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Sezonu erken açtık. Dolayısıyla biz de isterdik ki ağustos veya eylül ayında oynayacağımız maçlar olsun. Maalesef bugün bu noktadayız. Bunu bir şikayet ve mazeret olarak söylemiyorum. Biz böyle görmediğimiz gibi başkalarının da bunu fırsat olarak görmesini istemiyoruz. Çünkü bugün başkanların, yönetimlerin, teknik heyetlerin listelerini bilmeyen neredeyse yok. Hangi mevkileri güçlendirmemiz gerektiğini de herkes biliyor. Dolayısıyla Avrupa'da oynayacak olan takımların kimlerle, ne zaman oynayacağını, hangi eksiklerinin olduğunu herkes biliyor. Burada yazılı-görsel basın, bilhassa sosyal medyada zaman zaman taraftarımızın duygularıyla oynandığına inanıyoruz. Bundan da açıkçası hiç hoşlanmıyoruz. Bu yüzden kendi bildiğimiz yapmaya devam edeceğiz. Bir maç için birkaç oyuncu yetiştirmeyi planlasaydık, inanın bana olduğundan çok daha yüksek rakamlar ve yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Başkanımızın da söylediği gibi üç sezonluk bir proje düşünüyoruz. Yakın süre içerisinde de neler yapacağımızı, Galatasaray'ın transferde nelerle karşılaşacağını göreceğiz. O yüzden oyuncular, kulüpler, menajerler, hatta yazılı-görsel basın ve sosyal medya üzerinden bu yapılanların bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca takım olarak dışarıdaki unsurlar olarak da kimseden korkmadığımızın bilinmesini isteriz. Her sahada, her zaman, herkesle oynarız. Kazanırız, kaybederiz; ama çıkıp mücadelemizi en iyi şekilde südürürüz. Muhakkak eksik yerlerimiz oldu. Epey eksiğimiz var. Onun üzerine sakatlarımız var. İki tane arkadaşımız hastalandı. Ameliyat olanlarımız var Sonuçta biz Galatasarayız, buradayız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım kazanan iki maçın sonunda kazanan biz oluruz. Acele ile karar verip Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmak istemiyoruz.”

"Feghouli, Falcao ve Babel bizim için önemli"

Feghouli, Falcao ve Babel'in kendileri için önemli olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, “Feghouli, Falcao ve Babel bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın dört oyuncu ile ekonomik işareti oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle veya Galatasaray'a hizmetleriyle alakalı değildi. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Tecrübeli arkadaşlarımızdır. Her an onlardan faydalanmayı düşünüyorum. Falcao'ya ufak sakatlığından dolayı bir gün izin vermiştim. Doktor ve Scott ile karar vererek bugün için daha rahat ve güçlü olsun diye Feghouli'nin de dinlenmesini istedik. Dolaysıyla üç arkadaşımız da bizim için diğer oyuncularımız gibi değerlidir. Falcao dün bana geldi. Bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti. Bu da beni son derece memnun etti. Kendisini aldım. Bizimle beraber. Bu önemli isim inşallah şans verdiğimiz sürede inşallah bize verdiği en iyi hizmeti yapacaktır” sözlerini sarf etti.

“Umarım avantajlı bir netice ile ayrılırız"

PSV Eindhoven'ın güçlü bir rakip olduğunu ifade eden Terim, “Basın toplantısında gelirken koridorlardan geçtiğinizde PSV'nin ne olduğunu anlıyorsunuz. PSV'de oynayarak hepimizin yakında tanıdığı efsanelerin tek tek resmini görerek PSV'nin nasıl bir kulüp olduğunu anlayabiliyorsunuz. Son iki maçlarını, hazırlık maçlarını seyredebildim. Biri Osnabrück ikincisi de PAOK maçı. İkisini de izledik. Taraftarlarımız da bence çok önemli bir takım izleyecekler. Avrupa'da çok da benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum Ön alan baskısını iyi yapan. Topu kaptırdığında kontra presi iyi yapan, 4-4-2 olmasına rağmen zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir takımla oynayacağız. Zaten Roger Schmidt çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Gerek Avusturya'da gerek Almanya'da çok önemli işler yaptı. Şimdi de yine önemli bir görev üstlenmiş görünüyor. Onlar da bizim gibi sezonu erken açtılar. Belki iki taraf da kaliteli noktaya henüz ulaşamadı ama umarım buradan ikinci maçımıza umutlu, bizi daha avantajlı kılacak bir neticeyle ayrılırız. Dikkat etmemiz gereken bir takım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim” dedi.

“Maçlarımızı saklamadık"

Şampiyonlar Ligi'nin motivasyonunun yüksek olduğunu dile getiren teknik direktör Fatih Terim, “Biz herhangi bir şekilde maçlarımızı saklamadık. Oynanan maçlar buydu. Nitekim PSV'nin de maçlarını normal kanallar vermedi; ama takımımızı geçen sene seyretmek bence en akıllıca iş. Çünkü hiç değişikliğimiz yok. Aynı takım devam ediyor. Hatta eksildik. Geçen senenin son maçlarına bakmak çok daha doğru. Teknik adam da değişmedi. Herhangi bir oyuncu da değişmedi. Sadece Aytaç ve Alpaslan'ı aldık. Epey oyuncumuz gitti. Önemli bir şey söyleyeyim. Muhakkak ki hocalar, teknik direktörler, analiz grupları maçları analiz etmek, rakipleri tanımak isterler. Rakibi ne kadar tanırsanız tanıyın, tedbir alsanız da mesele sizin nasıl oynadığınızdır. Sizin o gün nasıl mücadele ettiğinizdir. Dolayısıyla biz ne oynarsak oynayalım ben diğer takımlar gibi PSV'nin kendi oyun felsefesini değiştirmeyeceğine inanıyorum. Herkesin kendi oynanan anlayışı var. Muhakkak küçük önemler için izlenir ve analiz edilir; ama sonunda çıkıp nasıl oynadığınız ve mücadeleniz önem kazanıyor. Onun için de doğru yere bakmışlar. Burada bir tek değişiklik olabilir. Lig maçları, hazırlık maçları ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsinin mücadele gücü değişiktir. Şampiyonlar Ligi en yükseğidir. İki taraf da bunun bilincinde hareket eder. Ben yüzde veren biri değilim. Her maç öncesinde herkes eşit çıkar. Kim oynar, kim kazanır bakacağız” diye konuştu.

“Düşüncemizi yakın zamanda paylaşacağız"

Transfer konusunda Galatasaray'ın menfaatlerinin ağır bastığını söyleyen Terim, “Bir daha söylüyorum. Çok küçük bir ara istedim, anlayış istedim sizden. 23 oyuncuma bunu yapmayacağım. Onlara saygı duyuyorum. Sizin de saygı duymanızı rica ediyorum. Bu bir profesyonelliktir. Yarın öbür gün değerlendiririz. Açık açık anlatırız. Daha doğrusu yavaş yavaş kimlerin geldiğini görürsünüz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebiliriz. Aklımızda olmayan bir futbolcuyu da yarın alabiliriz. Bu bir fırsat transferidir. Ona göre hareket edersiniz. Bir tarz belirledik. Galatasaray'a ekonomik ve teknik açıdan faydalı olacak plan ve proje yaptık. Ona göre devam edeceğiz. Galatasaraylılar biliyorum ki şuraya oyuncu yetiştirilmeli diye endişeliler, hayıflanıyorlar. Haklı olabilirler; ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle bir karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz, istedikleri gibi olmayacağız; ama üç senelik plan içerisinde çok şeylerin değişeceğini görecekler. Tabii ki yarına da konsantreyiz. Bu, hiçbir şeyi bırakacağız demek değil. Onların endişelerini ben çok yakında biliyorum. Çünkü ben de bazı mevkilerdeki eksikliklerimizi hissediyorum. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz. Tam bir Galatasaraylı gibi hareket edip düşüncemizi ona göre yakın zamanda Galatasaraylılarla paylaşacağız. Galatasaray'da her mevki, her dakika olabilir. Spesifik olarak şu veya bu mevki demenin haksızlık olacağını düşünüyorum. Beni de anlayacağınızı umuyorum. Bize güvensinler” dedi.