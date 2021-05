Fatih Terim: 'Vazgeçmeme bizim ruhumuzda var'

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bütün maç boyunca iyi bir oyun oynadık. Oyunun iki tarafını da iyi oynadık. Artı bugün geçiş hücumlarını da iyi yaptık. Hem defansına arkasın pas sonrası sette de açıkçası iyi pozisyonlar bulduk. Maça ürkek gibi başladık birkaç dakika ama çabuk toparladık ve 1-1'den sonra maçın son düdüğüne kadar oyunu kontrolünü elimizde bulundurduk. İkinci yarı hemen hemen pozisyon vermeyen, neredeyse ve rakip kalede çok pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Bugün oyuncularımı kutluyorum. Gerek arkadaşlarımla planlamamız, gerekse oyun içinde doğru yerlerde durmamız, bir bütün halinde oynamamız sonucu getirdi. Seyredilmesi zevkli de bir oyun oldu. Daha da olabilir miydi, evet.

Lig lideri olan Beşiktaş'ı yenmek önemli bir şey. 3 puan yaklaştık. İkili averajı eşitledik. Sonuç itibariyle hem biz kazanacağız hem rakibimiz kaybedecek. Şu güzel bir şey, son 2 haftaya 3 takım da büyük umutlarla giriyor. Tabii ki daha çok avantajı olan var, daha az avantajı olan var. Ama biz vazgeçmeyeceğimizi daha önce söylemiştik. Vazgeçmiyoruz, bakalım sonuç nerelere gidecek" diye konuştu.

Galatasaray seçim gündemi ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili soruya ise Terim, "Böyle iki konuda muhakkak fikrim var. Ben bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımı da ona göre hazırlamaya çalışıyorum. Derbiyi kazanmış bir Galatasaray'ı bunların önüne geçirmeyelim. Bu çocukların da bizim hakkımızı yemiş oluruz. Onun için bence bugünkü maçı konuşmak bunlardan daha önemli" dedi.

"Vazgeçmeme bizim ruhumuzda var"

Kazandıkları zaman rakiplerinin de kaybetmesi gerektiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Muhakkak ki umutla bakıyorum ama bizim kazanmamız çok önemli. Ancak kazandığımız zaman rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Şöyle baktığım zaman hiçbir maçın da kolay olmadığını görüyorum. Küme düşmeler var. İlk 5 içerisinde olmak isteyenler var. Hiç kimse için maçlar kolay geçmeyecek. Biz hiç ümidini kaybetmeden ve vazgeçemeden Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz. Her şey olabilir. Biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedecek. Bundan ümit ediyorum. Sonuç ne olursa bizim kazanmamız lazım ki diğer konulara daha rahat bakalım. Az maç kalması, heyecanı daha da arttırıyor. Biz bitti demeden bitmez lafını şimdiye kadar her kullandığımızda karşılığını vermiştik. Onu öyle bir anda kullanmalıyız ki karşılığını doğru olarak verebilmeliyiz. Her dakika söylenecek bir şey değil o. Vazgeçmeme bizim ruhumuzda var. Şimdilik vazgeçmeyeceğimizi söylemek ile yetinelim" şeklinde konuştu.

Son iki maçta kazanmayı amaçlayan ve gol atma isteğini daha da yukarıya çeken bir Galatasaray olacağını belirten Fatih Terim, "Bunu başaracağımızı düşünüyorum. İnşallah sonu hepimiz için iyi olur. Bugün tercih ettiğimiz oyuncular, sonradan giren oyuncular, bütün oyuncularımız tam bir profesyonel yaklaşımla müthiş mücadele ile söyleneni saniye saniye yapan bir Galatasaray olduğu gibi buna yüreklerini de koyan oyuncular olduğu zaman Galatasaray ortaya çıkıyor. Seyredenler büyük zevk alıyor. İnşallah iki maçta da böyle bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort