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Fatih Terim'den kupa rotasyonu

Fatih Terim'den kupa rotasyonu
Fatih Terim'den kupa rotasyonu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tuzlaspor maçının 21 kişilik kadrosuna altyapıdan 7 futbolcu dahil etti. Terim 11’de fazla süre alamayan ve genç futbolcuları sahaya sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kupa rotasyonu yaptı. Yoğun maç temposu ve sakat futbolcularının çokluğu nedeniyle Terim, Tuzlaspor 11'inde genç ve fazla süre alamayan futbolcularına şans verdi.
Deneyimli teknik adam, 21 kişilik maç kadrosuna altyapıdan 7 futbolcuyu dahil ederken, bunlardan Emin Bayram ile Yunus Akgün'ü 11'de görevlendirdi.

Sarı-kırmızılılar, Tuzlaspor karşısına Okan Kocuk, Nagatomo, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Mor 11'i ile çıktı.
Yedeklerdeki isimler ise Batuhan Şen, Ömer Bayram, Mariano, Ercan Şirin, Sülayman Luş, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ferhan Evren, Adem Büyük ve Erencan Yardımcı oldu.

Oğuzhan Ort

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