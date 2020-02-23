İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı 5. galibiyeti

Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı 5. galibiyeti
Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı 5. galibiyeti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi galibiyeti ile mevkidaşı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’a karşı 13. maçta 5. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi aynı zamanda iki takımın teknik adamlarının da rekabetine sahne oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynanan müsabaka ise 13. kez karşı karşıya gelmiş oldu.

İki takım çalıştırıcısı ilk olarak 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) mücadelesinde rakip oldu. Bu karşılaşmayı Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı.

Bu derbi ile birlikte Fatih Terim, Ersun Yanal'a karşı galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Yanal'ın takımları ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

İki teknik adam derbilerde ise 4. kez karşılaştı. Bu maçlarda Ersun Yanal'ın galibiyeti bulunmaz, Fatih Terim 2. galibiyetini elde etti. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.