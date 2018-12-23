Fatih Terim'in iki maç cezası kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray- Sivasspor maçında sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim cezası nedeniyle müsabakayı locadan takip etti. Fenerbahçe derbisi sonrasında 10 maç ceza alan Terim, 2 karşılaşma sonra sahadaki yerini alabilecek. Derbiden ceza alan Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın ise Sivasspor maçıyla 8 maçlık cezasını bitirdi. Terim ile Şaş müsabakayı locadan takip etti.

Sahada ise takımı Yardımcı Antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin yer aldı.

Oğuzhan Ort

