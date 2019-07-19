İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te evlere dadanan hırsızlar, polis tarafından yakalandı

Fatih'te evlere dadanan hırsızlar, polis tarafından yakalandı
Fatih'te evlere dadanan hırsızlar, polis tarafından yakalandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde girdikleri evlerden maddi değeri yüksek çok sayıda eşya çalan hırsızlar, son işlerinde polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz sabah saatlerinde Aksaray'da bir apartmana gelen hırsızların ‘plastik kart' yöntemiyle dairelere girdiğini ihbar aldı. Hemen harekete geçen polis, söz konusu binaya gelerek hırsız aramaya başladı. Bu sırada 2 kişi binanın merdivenlerinden hızla inerek kaçmaya başladı. Kaçan kişileri takibe alan polis, kovalamaca sonucu Tekin N.(31) ve Mehmet Emin K.(28) adlı zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan 2 şüphelinin, daha önce aynı ilçede 3 ayrı evden hırsızlık ve 2 hırsızlık teşebbüsünün failleri olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrollerinden adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de tutuklandı.

Öte yandan ilçede yaz mevsiminde insanların tatilde olma ihtimallerini fırsat bilen 2 hırsızın, girdikleri apartmanlarda kapıları ‘kart' yöntemiyle açmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlılar, dairelerin kapılarını ‘plastik kart' kullanarak açıp evlere girdikleri görülüyor.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.