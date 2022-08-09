Fatih'te inşaat halindeki cami alev alev yandı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak'ta bulunan Guraba Hüseyin Ağa Mescidi olarak da bilinen Camcılar Mescidi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, caminin alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüyerek tabanı ahşaptan olan üst kata da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

“Tinerci, içkici, balici burada içeride mangal yapıyorlar”

Olayı gören bir mahalle sakini, "10 senedir aynı inşaat şekilde kimse bakmıyor. Tinerci, içkici, balici burada içeride mangal yapıyorlar. Bakan yok yapan yok. Her gün yangın çıkıyor. En büyük yangın da bugün çıktı. Bugün tamamen yandı 10 tane itfaiye geldi buraya” şeklinde konuştu.

Furkan Tan