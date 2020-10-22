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Fatih'te kamyonet demiryolu geçidine sıkıştı

Fatih'te kamyonet demiryolu geçidine sıkıştı
Fatih'te kamyonet demiryolu geçidine sıkıştı

Fatih’te, mobilya taşımacılığı yapan kapalı kasa kamyonet demiryolu üst geçidine sıkıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, araç uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 10.20 sıralarında Fatih Aksaray Namık Kemal Caddesi Demiryolu üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya taşımacılığı yapan yabancı uyruklu Said Hamdo idaresindeki 06 BJ 9179 plakalı kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken banliyö treni üst geçidine sıkıştı. Olay yerine polis sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken sürücü, lastiklerin havasını indirerek aracı çıkarmaya çalıştı.

Araç çıkarılamayınca olay yerine çekici sevk edildi. Araç çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılırken, kamyonetin kasasında hasar meydana geldi.

Medeni Topaloğlu

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