Fatih'te şüpheli şahıs mahalle bekçisine ateş açtı

Olay, Fatih Atikali Mahallesi'nde Kovacı Camii Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşaf giyen bir erkek yol ortasında bağırmaya başladı. Bu sırada yoldan geçmekte olan izinli bir mahalle bekçisi şahsı uyardı. Şahıs yanında bulunan pompalı tüfekle bekçiye ateş açtı. Açılan ateşe bekçi de karşılık verince şahıs olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından olay yerine özel harekat polisleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bekçinin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Volkan Kayalar

