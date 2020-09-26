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Fatih'te yabancı uyruklu genç kızın sır ölümü:3 gözaltı

Fatih'te yabancı uyruklu genç kızın sır ölümü:3 gözaltı
Fatih'te yabancı uyruklu genç kızın sır ölümü:3 gözaltı

Fatih'te yabancı uyruklu 20 yaşındaki genç kız apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Genç kızın ölümüne ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah 5.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile birlikte kaldıkları daireye gece saatlerinde giren yabancı uyruklu N.S (20) adındaki genç kız, saatler sonra merdivenlerde komşular tarafından yerde yatmış şekilde buldu. Olayın şokunu yaşayan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın öldüğü yerde kedisine ait bir çanta, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu olduğu öğrenildi.

3 kişi gözaltına alındı

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Apartmanın üçüncü katında genç kız ile birlikte yaşadıkları öğrenilen erkek arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin geniş çaplı incelemeler yaptı.
Yapılan incelemeler sonunda kızın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

"Gece gürültülerini duyduk"

Öte yandan olayın yaşandığı apartmanda oturan bir kadın, daha önceden de kavgalarını duyduklarını ifade ederek, “Gece ses, bağırış çağırış duyduk sonra öldüğünü duyduk. Gece 2'ydi. Daha önceden de oluyordu aralarında. Gürültülüydü bunlar. Gençler, yabancılar, daha önce de apartmandan gürültüyle ilgili şikayet geliyordu. Bağırma, çağırma sesleri kızdan geliyordu. Sıkıntılıydı zaten. Ölen kız Kanadalı diye biliyorum. Ev tutanlar da Cezayirli. Kız gençti. 21-22 yaşlarındaydı" dedi.

Vedat Bayraktar
 

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