İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fatih'te yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar

Fatih'te yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar
Fatih'te yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar

İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasının ardından çıkan ve tarafların birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı esnaf ayırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fatih'te yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar - Tıkla İzle

Olay, Fatih Aksaray'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüleri arasında sokak üzerinde yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Sürücülerin araçlarından inmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı çevredeki esnaf araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. Esnafın araya girmesiyle son bulan kavgada yaralanan olmazken, tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Burak Uğur

İLGİLİ HABER
Kadınların gece yarısı anlam verilemeyen tehlikeli kavgası Kadınların gece yarısı anlam verilemeyen tehlikeli kavgası
İLGİLİ HABER
Haliç Köprüsünde yol verme kavgası kamerada: Silahlı sürücü polisten kaçamadı Haliç Köprüsü’nde yol verme kavgası kamerada: Silahlı sürücü polisten kaçamadı
İLGİLİ HABER
Silahlı kavgada üç kardeşten biri öldü, ikisi yaralandı Silahlı kavgada üç kardeşten biri öldü, ikisi yaralandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.