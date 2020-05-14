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Fatma Şahin en başarılı belediye başkanı

Fatma Şahin en başarılı belediye başkanı
Fatma Şahin en başarılı belediye başkanı

ORC'nin yaptığı ankete göre Türkiye’nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları listesinin ilk sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise listede yer almadı.

ORC Araştırma, büyükşehir belediye başkanlarının başarısına dair bir çalışma yaptı. Araştırmaya göre en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı arasında ilk sırada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı.

Listenin ilk sırasında yer alan Şahin'in başarı oranı yüzde 62,7 oldu. Şahin'in ardından 2. sırada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 3. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 4. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 5. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 6. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 7. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 8. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 9. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 10. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler yer aldı.

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