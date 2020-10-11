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Faytonlar yasaklanınca dede mesleğini Sivas'a taşıdı

Faytonlar yasaklanınca dede mesleğini Sivas'a taşıdı
Faytonlar yasaklanınca dede mesleğini Sivas'a taşıdı

İstanbul’da faytonlar yasaklanınca memleketine dönen Sivaslı Celalettin Karagöz, atölyeye dönüştürdüğü kömürlüğünde saraçlık mesleğini yaşatıyor.

Faytonlar yasaklanınca dede mesleğini Sivas'a taşıdı - Tıkla İzle

Sivas kent merkezinde yaşayan 60 yaşındaki Celalettin Karagöz, aile mesleği olan saraçlığı 53 yıldır devam ettiriyor. İstanbul Büyükada'da saraçlık mesleğini sürdüren Karagöz, faytonların yasaklanması ile emekliliğe ayrılarak memleketi Sivas'a döndü. Karagöz, Tuzlugöl Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki kömürlüğü atölyeye çevirdi. Karagöz, ilerleyen yaşına rağmen unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya devam ediyor.
Celalettin Karagöz, faytonların kaldırılmasıyla işlerinin bittiğini belirterek, “Ben saraçlık yapıyorum. Bu meslek dedemden babama, ondan da bana geçti. Türümüzün son örnekleriyiz biz, çırağımız da yok. Çırak yetişmiyor, ben bu mesleği Sivas'ta babamın yanında öğrendim. Daha sonra Büyükada'ya gittik, orada faytonlar vardı. Faytonlara kayışlar yapıyordum. Sağ olsunlar faytonları Büyükada'dan kaldırdılar, akülü araba getirdiler. Onların gelmesiyle bizim işimiz orada bitti. İşimiz bittikten sonra iyi kötü kendime bir ekmek kapısı olsun diye memleketim Sivas'a geldim. Burada evimin bahçesinde kömürlükte işimi sürdürmeye gayret ediyorum. Çarşıya falan çıktığım yok. Rahatsızım da zaten. Evimin bahçesinde gücümün yettiği kadar saraçlık mesleğini sürdürüyorum. Sayın valimiz yardımcı olursa eski Aygır deposundan bir yer verirse bu mesleği devam ettiririz inşallah” dedi.

Mustafa Koçyiğit - Demet Karakuş
 

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