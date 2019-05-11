FB Akhisar Canlı İzle Bein Sports| Fenerbahçe Akhisar Canlı Skor Maç Kaç Kaç

FB Akhisar Canlı İzle Bein Sports Az Tv İdman Tv Justin Tb Netspor Maçı yayınlıyor mu? Karşılaşma 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü oynanacak. Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı mücadele, saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.Fenerbahçe'de Michael Frey, Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu da sakatlıkları sebebiyle Akhisarspor karşısında forma giyemeyecekler.İşte maça dair bilgiler...

Fenerbahçe'ye Cüneyt Çakır 'VAR'

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mustafa Savranlar yapacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin VAR hakemi de Cüneyt Çakır oldu. Çakır'a AVAR olarak Tarık Ongun eşlik edecek.

Fenerbahçe Akhisar nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Akhisar maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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