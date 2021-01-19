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Feci anlar kamerada: Motosikletiyle çarptığı otomobilin üzerinden uçtu

Feci anlar kamerada: Motosikletiyle çarptığı otomobilin üzerinden uçtu
Feci anlar kamerada: Motosikletiyle çarptığı otomobilin üzerinden uçtu

Tekirdağ’ın Muratlı İlçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı. Motosikletli sürücünün metrelerce uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Motosikletiyle çarptığı otomobilin üzerinden uçtu - Tıkla İzle

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İstiklal-Kurtpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.S.'nin yönetimindeki motosiklet, T.C. isimli sürücünün idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Çarptığı otomobilin üzerinden uçup diğer tarafa düşen motosikletli sürücünün o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak, sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören motosiklet sürücüsü, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

Müberra Çelebi

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