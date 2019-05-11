Fenerbahçe ‘Akhisar' kabusunu bitirdi!

Süper Lig'de bu sezon istenen performansı bir türlü sergilemeyen Fenerbahçe, evinde ağırladığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Ege temsilcisi 7 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda ederken, Fenerbahçe de bu galibiyetle rakibi karşısında sergilediği kötü grafiğe son verdi. Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda deplasmanda rakibine 1-0, evinde de 3-2 mağlup olmuştu. Geçen sene Diyarbakır'da oynanan Türkiye Kupası finalinde de rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, kupaya uzanamamıştı.

Bu sezonun ilk devresinde Manisa deplasmanında rakibine 3-0 gini farklı bir skorla yenilen sarı-lacivertliler, 4 maç aradan sonra güldü. Akhisar karşısında en son galibiyetini 9 Nisan 2017 tarihinde alan Fenerbahçe bu akşam aldığı galibiyetle 763 gün sonra rakibi karşısında 3 puan aldı.

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın