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Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında

Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında
Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında

Fenerbahçe, THY EuroLeague 10. hafta maçında Barcelona Lassa’ya konuk oluyor.

Fenerbahçe, THY Euroleague 10. hafta maçında yarın TSİ 23.00'de Palau Blaugrana'da Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunurken, Barca ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor.

Euroleague'de 21. randevu
Fenerbahçe, Euroleague'de daha önce 20 kez karşılaştığı Barcelona'yı 8 kez mağlup ederken, son 5 maçını da kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon oynanan son iki müsabakada rakibini deplasmanda 83-68, İstanbul'da da 86-82'lik skorla parkeden galip ayrılmasını bildi.

İstatistiklerle iki takım
Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de geride bıraktığı 9 müsabakada 84.9'luk sayı ortalama ile oynarken rakibi Barcelona 81.3'lük sayı ortalamasıyla oynuyor. Fener'de Jan Vesely 14.3 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, İspanyol ekibinde ise Ante Tomic 13.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulundu.  

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