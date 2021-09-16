Fenerbahçe, E. Frankfurt'u salladı ama deviremedi

E.FRANKFURT 1-1 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

1. dakikada Gustavo'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rossi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Trapp gole izin vermedi.

3. dakikada sağ kanattan Osayi'nin içeriye çevirdiği topa Frankfurt defansı ters vuruş yapınca kaleci Traap, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

10. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Mesut'un pasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Rossi'nin vuruşu kaleciden sekti. Ardından Mesut'un şutunda top ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı. 0-1

21. dakikada sağ kanattan Valencia'nın ortasında savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Mert Hakan'ın şutu kaleyi bulmadı.

41. dakikada Frankfurt'un hızlı atağında sol kanattan Kostic'in ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Lammers bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

45'İlk yarı sona erdi

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı

55' Diego Rossi sol kanattan çalımlarla ceza sahası çizgisine geldi. Rossi'nin pasını içeri aktardığı pozisyonda savunma topu uzaklaştırdı.

60' BÜYÜK TEHLİKE ATLATTIK! Frankfurt'ta Kamada bir anda savunma arkasına sarktı. Kamada pasını arka direkteki Lammers'e aktardı. Lammers topu ağlara yolladı ancak yan hakem ofsayt bayrağını Kamada için kaldırdı.

65' Luiz Gustavo ceza yayı gerisinden şansını denedi. Top savunmadaki Jakic'ten döndü.

71' Borre yerini Hauge'ye bıraktı.Rafael Borré - Jens Petter Hauge

90' GOL İPTAL! Pelkas'ın kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı. Kaleciden dönen topu Berisha ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucu Berisha'nın ceza alanına önce girdiği belirlendi ve gol geçersiz sayıldı.Sayılmayan Gol - Mergim Berisha



Penaltı 90' Rossi'nin pasında ceza sahasına hareketlenen Pelkas savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi.



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E.FRANKFURT: Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa; Sow, Jakic; Kamada, Lammers, Kostic; Borre.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Valencia, Rossi.