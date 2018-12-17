Fenerbahçe Erzurumspor Canlı Anlatım

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FENERBAHÇE: 2 ERZURUMSPOR:1

58' Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Top direği sıyırarak auta çıktı.

63' Fenerbahçe'de Eljif Elmas sol çaprazda ceza alanı içinde girdi. Vuruşunda top farkalı bir şekilde auta çıktı.

53' Fenerbahçe'de Valbuena verkaçlarla sol kanattan kaleye sokuldu. Penaltı noktası üzerine pasını çıkardı. Slimani gelişine vurmak istedi ancak çok etkisiz bir şut geldi.

48' GOL! Erzurumspor, Emrah Başsan ile farkı bire indirdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

Pozisyon 45' İlk yarıya 2 dakika uzatma ilave edildi.

Pozisyon 41' Erzurumspor etkili geldi. Taylan'ın sol kanattan ortasında Harun son anda topa sahip oldu.

36' Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Eljif Elmas ceza alanı içinde voleyi vurdu. Kaleci Sehic iki hamlede topa sahip oldu.

27: Skertel attı. Fenerbahçe 2-0 önde

18' Fenerbahçe Ayew'in kafa golüyle 1-0 öne geçti! Sağ kanatta çizgiye inen Isla'nın ortasında arka direkte kafayı vuran Ayew topu ağlara yolladı. Gol - André Ayew

14' Erzurumspor'da Lokman Gör sarı kartla cezalandırıldı. Sarı Kart - Lokman Gör

11' Fenerbahçe'de Slimani çok net bir fırsattan daha yararlanamadı. Valbuena'nın pasında topla buluşan Slimani kaleye yakın mesafeden topu üstten auta yolladı.

7' Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza alanı içinde Eljif Elmas'tan seken top Slimani'nin önünde kaldı. Slimani ayak içiyle vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi bulamadı.

1' İlk atak girişimi Fenerbahçe'den geldi. Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında kaleye yönelen topu son anda kaleci Sehic kornere tokatladı.

1:Maçta ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar