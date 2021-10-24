Fenerbahçe evinde ağır yaralı! Maç sonucu: Fenerbaçe 1-2 Alanyaspor

Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinden 3-1'lik yenilgiyle ayrılmasıyla birlikte 2 haftada toplamda 6 puan bıraktı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın 75. dakikada Alanyaspor Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertlilerde 80. dakikada Serdar Dursun durumu 1-1'e getirdi. 90+3. dakikada Alanyaspor Efekan ile 2-1 öne geçerken müsabaka da böyle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Trabzon yenilgisiyle birlikte 2 haftada 6 puan kaybetti.





Fenerbahçe 1- 2 Alanyaspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan Pelkas'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un volesinde meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

12. dakikada Alanyaspor hızlı atağa çıkarken Luiz Gustavo araya girdi ve topu kaptı. Seken topu alan Serdar Dursun'un ceza sahası içinde vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı'da kontrol etti.

29. dakikada Marcel Tisserand'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Fatih Aksoy'un dokunuşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.

38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Pelkas topa vuramadı. Devamında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun kafa vuruşunda kale önünde Diego Rossi'nün göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı çizgiden çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Nazım Sangare'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

74. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Serdar Dursun'un kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

75. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta kale önünde bulunan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

80. dakikada Filip Novak'ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

87. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ taraftan ortasında arka direkte Filip Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi.

90+3. dakikada Candeias'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Milunovic'in indirdiği topta arka direkte bulunan Efkan Bekiroğlu tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

Fenerbahçe: Berke Özer, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Miha Zajc (Jose Sosa dk. 71), Nazım Sangare (Miguel Crespo dk. 72), Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi (Enner Valencia dk. 71), Dimitrios Pelkas (Mesut Özil dk. 81 ?), Serdar Dursun

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Joao Novais (Efkan Bekiroğlu dk. 74), Umut Güneş, Efecan Karaca (Daniel Candeias dk. 82), Emre Akbaba (Leroy Fer dk. 90 ?), Davidson (Oğuz Aydın dk. 90+1 ?), Diedhiou

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Ahmed Ildız, Furkan Bayır, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Emre Akababa (dk. 75), Efkan Bekiroğlu (dk. 90+3) (Alanyaspor), Serdar Dursun (dk. 80) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Miha Zajc, Filip Novak (Fenerbahçe), Joao Novais (Alanyaspor)

Nazım ıslıklandı!

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinin 72. dakikasında oyundan alınan Nazım Sangare, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisinde gösterdiği performansıyla taraftarlar tarafından beğenilmeyen Sangare, 72. dakikada yerini Crespo'ya bırakırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı.









