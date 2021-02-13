Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Maçtan dakikalar
13. dakikada gelişen Karagümrük atağında Jimmy Durmaz ile paslaşan Kemal Ademi'nin yay içinden sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.
19. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta, Karagümrük savunmasında Koray'ın kafa vuruşunda Atilla Szalai'ye çarptı. Topu önünde bulan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
27. dakikada sol kanattan Balkovec'in ortasına yay üzerinde kafa ile vuran Bertolacci'nin topu yandan auta çıktı.
39. dakikada Mesut Özil'in ortasında savunmaya da çarpan top arka direkte Thiam'ın önünde kaldı. Thiam'ın dokunuşunda kaleci Aykut topu kornere çeldi.
53. dakikada dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Ozan Tufan'ın ara pasında Valencia, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın ceza sahsı içinden yaptığı aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 0-2
57.dakikada Bertolacci'nin pasında Ndao kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ndao'nun müsait pozisyonda yaptığı şutta topu kaleci Altay kornere çeldi.
67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Castro'nun indirdiği topu alan Borini, dönerek çektiği düzgün şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
70. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşla topun başına geçen Mesut Özil'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
72. dakikada Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Balkovec'in direkt kaleye gönderdiği top Altay'ın müdahalesinin ardından direğe çarpıp oyun olanına döndü. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
75. dakikada Borini'nin pasında Sobiech vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Dönen topta Bertolacci'nin vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
90+2. dakikada sol kanattan Salibur'un ortasında Castro'nun kafayla aşırttığı top Emre Çolak'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top üstten auta çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak
Fatih Karagümrük: Aykut, Koray (Salibur dk. 84 ?), Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao (Lens dk. 78), Bertolacci (Emre Çolak dk. 78), Jimmy Durmaz (Lucas Castro dk. 58), Borini, Kemal Ademi (Sobiech dk. 58)
Yedekler: Viviano, Alparslan Erdem, Mevlüt, Fatih Kuruçuk, Vato Arveladze
Teknik Direktör: Şenol Can
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Atilla, Caner (Tisserand dk. 82 ?), Ozan, Sosa, Valencia (Ferdi dk. 81 ?), Osayi (Samatta dk. 72), Mesut Özil (Mert Hakan dk. 81 ?), Thiam (Sinan Gümüş dk. 90+1 ?)
Yedekler: Harun, Cisse, Sadık, Sinan Gümüş, Fatih Yiğit, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Borini (dk. 67) (Karagümrük), Thiam (dk. 19), Valencia (dk. 53) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Caner Erkin (Fenerbahçe), Campi (Karagümrük)
Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu