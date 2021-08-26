Fenerbahçe Finlandiya'da güle oynaya turladı

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
1.dakikada Nazım'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Valencia'nın içeriye girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
11. dakikada Nazım'ın çizgiden çevirdiği topu alan Valencia'nın ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
14. dakikada Osayi-Samue'in verdiği pasta savunmadan seken topu alan Valencia ceza sahası dışından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
27. dakikada Murillo'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Roope Riski'nin dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-2
45'İlk yarı sona erdi
46'İkinci yarı başladı
52. dakikada sağ kanattan Nazım'ın ceza sahasına ortasında Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla topu ağlara gönderdi. 1-3
57. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
77. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Mert Hakan'ın şutu yandan dışarı çıktı.
88. dakikada sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Sol kanattan gelen ortada Riski'nin şutu ağlara gitti. 2-3
90+2. dakikada Tisserand'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fatih şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-4
90+4. dakikada sol kanattan Muhammed'in ortasında Peltola ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 2-5
Stat: Bolt Arena
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor
HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Terho dk. 61), Murillo (Peltola dk. 46), Sparv (Vananen dk. 41 ?), Jair, Hostikka (Browne dk. 61), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dahlström dk. 59)
Yedekler: Keto, Niemela, Tenho
Teknik Direktör: Toni Koskela
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa (Mert Hakan dk. 61), Osayi-Samuel (Muhammed dk. 61), Mesut Özil (Arda dk. 73),Valenciax (Fatih dk. 81 ?)
Yedekler: Berke, Osman, Serdar, Arda
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Valencia (dk. 11, 14 ve 52), Fatih (dk. 90+2), Peltola (dk. 90+4) (Fenerbahçe), Roope Riski (dk. 27), Riku Riski (dk. 88) (HJK Helsinki)
Sarı kartlar: Sparav, Peltola (HJK Helsinki), Arda (Fenerbahçe)