Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

FENERBAHÇE 3 - 1 GAZİANTEP FK

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

45+2. dakikada Gaziantep FK savunmadan çok hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Dicko rakip yarı sahaya girip ceza sahası içine gönderdi. Bu noktadaki Kenan Özer'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Pelkas'ın pasında Valencia, boş pozisyondaki Ozan Tufan'ı gördü. Bu futbolcunun uzaktan şutunda kaleci Günay son anda topu kornere tokatladı.

39. dakikada kazanılan kornerde Maxim'in ortasında Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa Dicko bekletmeden vurup filelere gönderdi. Ancak hakem Mete Kalkavan, yardımcı hakemin uyarısı sonrasında faul kararı verdi.

34. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Caner Erkin ön direğe gönderdi. Bu noktadaki Gökhan Gönül'ün arka direğe aşırttığı topa bomboş pozisyondaki Serdar Aziz vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

11. dakikada İrfan Can'ın ortasında savunmadan seken top Mert Hakan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Djilobodji'nin çizgiden çıkardığı top Valencia'nın önünde kaldı. Valencia yakın mesafeden topu az farkla dışarı gönderdi.

9. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde Serdar Aziz'in vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, kaleci Günay topu uzaklaştırmayı başardı.



Maçtan dakiklar (İkinci yarı)

90' Hızlı gelişen atakta, Gustavo'nun pasıyla ceza sahasına giren Sinan Gümüş, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Sinan Gümüş

90' Müsabakanın sonuna 6 dakika eklendi.

81' Fenerbahçe'de Valencia yerini Osayi-Samuel'e bıraktı.Enner Valencia - Bright Osayi-Samuel

81' Fenerbahçe'de Sosa yerini Gustavo'ya bıraktı.José Sosa - Luiz Gustavo

80' Gazianetp'te Rashid yerini Cenk Şahin'e bıraktı.Osama Rashid - Cenk Sahin

74' ÜÇÜNCÜ GOL KAÇTI! Sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Valencia kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

72'Ozan Tufan yerine de Sinan Gümüş oyunda.

71'Fenerbahçe'de Pelkas yerine Cisse oyuna girdi.

71' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Dimitris Pelkas, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

65' GOL Maxim'in yerden sert kullandığı serbest vuruşta Altay topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve topun çizgiyi geçtiği tespit edildi.

56' Mert Hakan, Fenerbahçe forması ile bu sezon dördüncü golünü attı.

56' Ozan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Mert Hakan, uzak köşeden topu ağlara gönderdi. Gol - Mert Hakan Yandaş

52'GÜNAY KURTARDI!Serbest vuruşu Sosa kullandı. Köşeye giden topu Günay çelmeyi başardı.

52'Fenerbahçe kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

49'Sol kanattan Caner'in ortasında Djilobodji topu uzaklaştırdı.

47'Caner'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Valencia indirdi. Mert Hakan önüne düşen topla kale sahasına doğru sokulmak istedi. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

45'İkinci yarı başladı.



Fenerbahçe'den golden sonra ‘Kahve' sevinci

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakanın 56. dakikasında sarı-lacivertliler Mert Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün sevinci yedek kulübesinde teknik heyet ve futbolcularla birlikte kutlanırken daha sonra Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan saha kenarına gelerek golü kahve içme hareketiyle kutladı.

Mert Hakan Yandaş 3 maç sonra 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK karşılaşmasına 11'de başlayarak 3 maç sonra sahadaki yerini aldı.

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü. Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alırken, son olarak Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybedilen müsabakada ilk 11'de görev almıştı.

Valencia forvette

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada daha önce kanatlarda görev yapan Enner Valencia'ya Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu forvette şans verdi.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia forvette görev aldı. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle ligdeki 2 maçta 11'de görev yapan Samatta, beklentinin altında performans sergileyince yedek kulübesine çekilirken, forvet hattında Valencia görev aldı.

Gustavo ilk kez yedek

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlıyor.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25'inde ilk 11'de görev aldı. Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş

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