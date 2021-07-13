Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli ekip konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca çubuklunun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül" denildi.

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 22 maçta forma giyerken, 2 gol bir de asistlik performans sergilemişti.