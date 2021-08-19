Fenerbahçe HJK Helsinki Maç Anlatımı

FENERBAHÇE 1-0 HJK HELSİNKİ

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

9' Fenerbahçe etkili geldi! Sağdan Sosa'nın ara pasında Zajc çizgiye indi. Zajc'ın çevirdiği topta kale önünde savunma topu kornere gönderdi.

22' Helsinki gole yaklaştı! Sol kanattan Saksela'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topu önünde bulan Jair'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

27' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Sosa'nın ortasında arka direkte Mesut Özil'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

30' Ceza sahası sol çaprazdan Zajc'ın şutunda top kalecide kaldı.

38' Helsinki etkili geldi! Hızlı gelişen hücumda ara bırakılan topla ceza sahasına giren Riski'nin sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı gitti.

40' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Riski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Serdar Aziz

45'İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

47' Helsinki'de Murillo, Tisserand'a yaptığ

51' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in çevirdiği topta, ceza sahasında İrfan'ın şutunda top savunmadan geri döndü.

---------------------

Mathias Zanka, Mame Baba Thiam, Mauricio Lemos, Burak Kapacak, Diego Perotti ve Nabil Dirar da kadroya dahil edilmedi.

Maç Öncesi Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Enner Valencia kadroda bulunurken, diğer sakat oyuncu Dimitris Pelkas kadroya alınmadı. Maç Öncesi Fenerbahçe'de Mbwana Samatta ile yeni transferler Steven Caulker ile Kim Min-Jae UEFA listesinde yer almıyor.