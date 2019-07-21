İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe kamp için Avusturya'da

Fenerbahçe kamp için Avusturya'da
Fenerbahçe kamp için Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Graz kentine ulaştı.

Bugün İstanbul'dan öğle saatlerinde özel uçakla hareket eden Fenerbahçe kafilesi, iki buçuk saatlik yolculuğun ardından Avusturya'nın Graz kentine ulaştı.
Fenerbahçe kafilesini, Graz Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Kafileye tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe'nin, Avusturya kampında yer alan oyuncu kadrosu şöyle:
“Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.”

İki hazırlık maçı yapacak

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, yarın Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise bir başka bir Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek 

Mehmet Emin Avcı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.