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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar 

8. dakikada Valencia'nın ara pasında son çizgiye inen Pelkas, ortasını içeri çevirdi. Thiam'ın ön direkten çektiği şut yandan auta çıktı.

14. dakikada Mert Hakan sol kanattan ortasını Pelkas, Thiam'a indirdi. Bu futbolcunun düzgün şutunda top filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Hodzic'in pasında Anıl Koç'un yay üzerinden çektiği şutta kaleci Altay gole izin vermedi.

45+1. dakikada Pelkas'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Thiam, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği düzgün şutla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

60. dakikada Pelkas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Thiam, ortasını içeriye açtı. Sinan'ın şutunu kaleci Ramazan kolay kontrol etti.

69. dakikada Valencia'nın sağ kanattan yerden ortasında ortaya ceza sahası içinden Pelkas vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

77. dakikada serbest vuruş kazanan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Altay, rahat kontrol etti.

86. dakikada Ozan'ın sağ tarafa verdiği pasla topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz

Kasımpaşa: Ramazan, Doğucan (Mehmet Feyzi dk. 46), Tirpan (Hasan Emre dk. 72), Brecka Haddadi, Hadergjonaj, Sadiku, Anıl Koç (Varga dk. 46), Yusuf Erdoğan (Furkan Külekçi dk. 82 ?), Alan (Yasin Dülger dk. 62), Hodzic

Yedekler: Erdem, Ertuğrul, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan (Sosa dk. 68), Valencia (Samatta dk. 74), Sinan (Ferdi dk. 79), Pelkas, Thiam (Cisse dk. 79)

Yedekler: Harun, Lemos, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp Akcan, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Thiam (dk. 14 ve 45+1), Ferdi (dk. 86) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Sadiku, Mehmet Feyzi (Kasımpaşa), Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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